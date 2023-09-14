برعاية "التعليم والتضامن".. مبادرة لدعم 10 آلاف طالب بالمدارس الأكثر احتياجا

انطلقت مبادرة "مدرسة السعادة"، اليوم الخميس، التي تستهدف المساهمة في دعم العملية التعليمية، ودعم طلاب المدارس الأكثر احتياجا من خلال تقديم مستلزمات وأدوات مدرسية لـ 10 الاف طالب، بإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلي عن “التربية والتعليم”.

كما تشمل المبادرة البدء في تجهيز أكبر عدد من الفصول الدراسية الخاصة بدمج ذوي الهمم، وتطوير وصيانة بعض المدارس في المناطق الأكثر احتياجاً على أن تكون البداية بتجديد مدرسة واحدة في المرحلة الأولى.

وقال كريم مكي، المشرف على مبادرة "مدرسة السعادة"، إنها تأتي تماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لخدمة أبناء الوطن وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن لدعم 14 مدرسة بواقع 10 الاف كرتونة بها مستلزمات وأدوات مدرسية.

وتأتي المبادرة من خلال التعاون مع مؤسسات خيرية ورعاة رسميين، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.