لأول مرة.. 5 حكمات فى قائمة حكام نهائيات كأس آسيا

شهدت القائمة النهائية التى أعلن عنها الاتحاد الأسيوى لكرة القدم، لحكام نهائيات كأس آسيا، التي ستقام مطلع العام المقبل في قطر، عن تواجد سيدات لأول مرة فى تاريخ النهائيات.

وأعلن الاتحاد الأسيوى لكرة القدم ، عبر موقعه الرسمي عن قائمة حكام نهائيات كأس أسيا، والتى تم فيها اختيار 35 حكماً و39 حكماً مساعداً إلى جانب حكمين احتياطيين في كل مركز يمثلون 18 اتحاداً وطنياً.

وتعتبر تلك هى المرة الأولى التى ستشارك سيدات في إدارة أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن 6 حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم للرجال 2022 في قطر.

وستكون ياماشيتا ضمن 5 حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا لكرة القدم فى نسختها القادمه.



وضمت القائمة حكام عرب كالتالى:

العراق: محمد القاسم.

الأردن: أدهم مخادمة.

السعوديه: خالد صالح ومحمد خالد.

الكويت: أحمد العلي وعبدالله الجملي.

عمان: أحمد الكاف.

قطر: عبدالله المري ، عبد الرحمن الجاسم ، سلمان فلاحي ، خميس المري.

سوريا: حنا حطاب.

الإمارات: محمد محمد ، عمر العلي ، عادل النقبي.

كما ضمت القائمة العديد من الحكام المساعدين المميزين على الصعيد الآسيوي، وأبرزهم: واثق السويدي وأحمد البغدادي من العراق ، أحمد نادي ومحمد الخلف من الأردن، خلف الشمري وياسر السلطان من السعودية، عبدالله العنيزي وأحمد عباس من الكويت، أبو بكر العامري وراشد حامد من عمان، سعود أحمد وطالب سالم من قطر، علي أحمد ومحمد كزاز من سوريا، حسن محمد ومحمد أحمد من الإمارات.