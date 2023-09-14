البرلمان الليبي: تشكيل لجنة رقابية للتحقيق مع المسئولين عن انهيار السدود

كشف عضو البرلمان الليبي، حمد بنداق، في تصريحات خاصة لفضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، آخر تطورات إعصار "دانيال" على الأراضي الليبية.

وقال بنداق، إن عدد الضحايا في مدينة درنة الليبية يتزايد، مشيرًا إلى أن البرلمان عقد جلسات طارئة منذ أول يوم للأزمة لبحث دعم المتضررين، بجانب أنه سيتم فتح تحقيق مع المسؤولين بشأن الكارثة في المدن الليبية.

وتابع، أن هناك لجنة رقابية في البرلمان ستتولى تحقيقا بشأن كارثة العاصفة، كما تتولى تحقيقا بشأن كارثة العاصفة التي ضربت البلاد خاصة بعد انهيار السدود مما يتحمل جميع المسؤلين تلك الكوارث، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كبير بين السلطات كافة لإنقاذ ما تبقى من درنة خاصا أن الإعصار جرف أحياء كاملة ووصل الأمر إلى أن مئات الجثث تطفو على المياه.

وأكد عضو البرلمان الليبي، أنه لن يسمح بتسييس الأزمة في ليبيا، مطالبًا الدول المجاورة والصديقة أن تمد يد العون إلى درنة، منوها إلى أن إمكانات المدينة صارت ضعيفة جراء الأزمة الأخيرة.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن ليبيا معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، بسبب الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة، وزيادة وتيرة وشدة الظروف المناخية القاسية، وانخفاض هطول الأمطار، وارتفاع مستويات سطح البحر التي تهدد استدامة إمدادات المياه، وتشكل خطرًا وجوديًا على المراكز السكانية الساحلية، حيث يقيم حوالي 70% من سكان البلاد.