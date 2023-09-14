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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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البيئة: منحة 21 مليون دولار للحد من تأثير الصناعة على طبقة الأوزون

د. على محمود مع
د. على محمود مع " البوابة نيوز" باليوم العالمى للاوزون
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قال الدكتور علي محمود مدير الدعم المؤسسي بوحدة الأوزون بوزارة البيئة، إن وحدة الأوزون بمصر تعد أول وحدة بالوطن العربي والقارة الأفريقية، وهذا دليل على اهتمام البلاد بهذا الملف الكبير، لمتابعة الحد من استخدام المواد التى تعمل على استنفاد الأوزون، مشيرا إلى وجود منحة تتجاوز 21 مليون دولار مقدمة من صندوق مونتريال لمساعدة الصناعة في الحد من استخدام المواد المستنفدة للأوزون وتؤدي إلى تقلبات الطقس، مشيرا إلى أهمية تنفيذ المشروعات المطابقة للتنمية المستدامة.

وأوضح  علي محمود أثناء كلمته باحتفالية اليوم العالمى للأوزون، تحت شعار “برتوكول مونتريال لإصلاح  طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ” اليوم الخميس، أننا نسعى إلى تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات؛ إذ مازال يتم تنفيذ المشرعات البيئية والاستثمارية ومساعدة المصانع في الحفاظ على الأوزون  والحد من المواد التي  تؤدي إلى تقلبات الطقس.

وأوضح أنه تمت المشاركة في تعديل كيجالى لبرتوكول مونتريال، بالإضافة إلى تصميم وإجراء  اختبارات كفاءة الطاقة لعدد أربع نماذج تعتمد على استخدام بدائل صديقة للأوزون لمجموعة من الشركات والقطاعات الخاصة.

الاوزون المشرعات البيئية
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