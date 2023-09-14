فاقدين بصرهم لكنهم نعموا بالبصيرة.. أعمال فنية عرضت فكرة المكفوفون

تهتم السينما المصرية بتسليط الضوء على أهم الموضوعات التي تخص البلاد أبرزها "المكفوفون" وجاءت هذه الشخصية في عدد من الأعمال الفنية وكانت بمثابة تحدي كبير لنجوم الوسط الفني مثل الساحر محمود عبد العزيز في فيلم "الكيت كات"، الزعيم عادل إمام في فيلم "أمير الظلام"، الفنان محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر" وتابع الفنان الراحل أحمد زكي على عرش الدراما بمسلسل "الأيام" عن الأديب الراحل طه حسين.

ويخوض الفنان محمد فراج هذه المنافسة القوية وسط أسماء عملاقة الفن بفيلمه الجديد "فوي فوي فوي" الذي يتم عرضه حاليًا في السينمات المصرية ويشاركه عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

نقدم لكم في السطور القادمة أبرز الأعمال الفنية التي جددت شخصية "كفيف" بالسينما المصرية

سعيد المصري في فيلم "أمير الظلام"

قدم الزعيم عادل إمام فيلم "أمير الظلام" مجسدًا شخصية "سعيد المصري" الكفيف الذي كان بطلًا من أبطال حرب أكتوبر وفقد بصره، ويضطر للذهاب لإحدى دور المكفوفين ويندمج مع الشباب النزلاء في الدار والذين يعتبرونه أخاهم الأكبر، وهو دائم الخلاف مع مدير الدار الدور الذي جسده الفنان "يوسف داود" لمنعه من الخروج لمقابلة سيدة تعرف عليها فى إحدى جولاته، وتتصاعد الأحداث حتى يعرف أن ضيفًا يمر من أمام الدار، وأن هناك مافيا تحاول قتله فيحاول منعها وينجح فى ذلك.

الشيخ حسني في فيلم "الكيت كات"

برع الفنان محمود عبدالعزيز في تجسيد شخصية "الشيخ حسني" حيث تعلق بها الجمهور بشكل كبير، وصف الفيلم واحدًا من أهم أفلام السينما المصرية، وهو من وحي رواية "مالك الحزين" للروائي إبراهيم أصلان، سيناريو وإخراج داود عبد السيد، إنتاج حسين القلا.

ناقش فيلم "الكيت كات" رسالة هادفة وهي تحدي العجز، كان الفنان الراحل محمود عبدالعزيز يرتدي عدسات لاصقة في عينيه ليُضيف مصداقية لشخصية الرجل الذي فقد بصره رغم أنها كانت تضايقه إلا أنه كان يُصر على ارتدائها، وكان يسير طوال الوقت مُغمض العينين.

عرفة الشواف في مسرحية "وجهة نظر"

قدم الفنان محمد صبحي مسرحية "وجهة نظر" شخصية "عرفة الشواف" حيث دارت أحداثها حول مجموعة من كفيفي البصر الذين يقيمون في مكان اشبه بالجحيم ولا تحيطهم اي نوع من الرعاية لحالتهم الصعبة ويأتي لهم عرفة الشواف الذي كان في السجن وخرج فيأتي إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذي لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم ومع محاولات كوميدية كثيرة يوقعون به في النهاية وتقفل الهيئة وكل منهم ينصرف في طريقة.

طه حسين في مسلسل "الأيام"

برع الفنان أحمد زكي في تجسيد شخصية الأديب الراحل طه حسين ويعتبر العمل أهم المسلسلات المصرية الذي تم إنتاجها عام 1979م، وشارك في البطولة محمود المليجي، امينة رزق، حمدي غيث، حسين الشربيني، صفية العمري، يحيى شاهين، وسامي فهمي.