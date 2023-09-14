تونس: إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 652 خلال ليلة واحدة

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 01:24 م

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال ليلة واحدة، ونجدة وإنقاذ 652 مجتازا من طرف إقليم الحرس البحري بالوسط، وذلك بعد سماع نداءات استغاثة.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - بأنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت خلال الليلة الماضية الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس بإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وانقاذ 652 مجتازا، 410 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و242 تونسيا، وذلك إثر تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.