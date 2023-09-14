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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم سوهاج": فتح باب التسجيل في برنامج أشبال وبراعم مصر الرقمية

مصر الرقمية
مصر الرقمية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج عن فتح باب التسجيل في برنامج أشبال وبراعم مصر الرقمية والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف إعداد جيل متميز قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصبح مؤهلا لمجتمع مصر الرقمي ومواجهة المستقبل.

يأتي ذلك في اطار حرص القيادة السياسية وخطة الدولة نحو مشروع بناء الانسان المصري والتحول الرقمي.

ويستهدف برنامج براعم مصر الرقمية تلاميذ مدارس المحافظة من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، كما يستهدف برنامج أشبال مصر الرقمية طلاب مدارس المحافظة من الصف الأول الاعدادي إلى الصف الثاني الثانوي المتفوقين في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية، والذين سوف يتم اختيارهم طبقًا للشروط والمعايير المحددة على موقع وزارة الاتصالات  على الرابط التالي :

https://deci.gov.eg/?fbclid=IwAR1ht0bN-BKzCS6EVdhahudsQkc55aaDcvxtJArgzgKS_xitK82kgHMP_6s

ويقوم البرنامج على تدريب الطلاب على مجموعة من البرامج التكنولوجية المتعلقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي بهدف تنمية مهاراتهم الشخصية والعلمية بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

اتصالات وتكنولوجيا أشبال مصر الرقمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي
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