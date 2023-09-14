رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الإمارات

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 01:17 م

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الخميس/ حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع دولة الإمارات بجميع المجالات لاسيما المتعلق منها بالجانب الاقتصادي والاستثماري والتنموي.

واستعرض السوداني - خلال لقائه اليوم الخميس مع وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - سبل التعاون، وتعزيز مجالات الشراكة بين العراق والإمارات.

وأشار إلى انفتاح العراق على الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين للعمل داخل البلد، مؤكدًا انتهاج الحكومة سياسة التكامل الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، كونها تمثل المدخل الأساس للاستقرار في المنطقة.

من جانبه، نقل الوزير الإماراتي إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي تحيات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، معربًا عن سعادة بلاده بعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في بغداد.

وأكد الوزير الاماراتي دعم بلاده مشروعات التنمية والاستثمار في العراق، مشيرًا إلى الرغبة الجادة للمشاركة في مشروع طريق التنمية الحيوي لما له من أهمية على جميع دول المنطقة.