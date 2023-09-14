غدا.. "مسؤولية الكنيسة نحو قضايا البيئة بين الواقع والمأمول" سيمنار بكلية اللاهوت الإنجيلية

تنظم كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر، سيمنار بعنوان "مسؤولية الكنيسة نحو قضايا البيئة بين الواقع والمأمول"، بهدف توعية بمفاهيم لاهوت الخليقة ومسؤوليتنا ككنيسة نحو البيئة التي نعيش فيها، وذلك غدا الجمعة، من الساعة ۱۰ ص، بمقر كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة شارع السكة البيضاء .



البرنامج يتضمن مناقشة الموضوعات التالية : البعد المرسلى والبيئة ومسؤولية الفرد نحو البيئة، والتطبيقات العملية التي تمس الفرد لقضايا البيئة (يتعرض هذا الموضوع: الوكالة المسيحية على الخليقة، الإيمان المسيحي يطور الأفراد سلوكيًّا في كافة الأبعاد، بما فيها تطوير الثقافة للتعامل مع البيئة)، أطروحات البيئة من منظور أخلاقي (هذا الأمر يتعامل مع أبعاد فهم الأخلاق المسيحية في التعامل مع البيئة.

ومن المقرر ان يشارك باللقاء الدكتور القس صموئيل روزفي عميد كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر ، وعدد من القيادات واعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية ، كما من المقرر ان يشارك بالحضور ايضا عدد من قيادات الكنيسة و القساوسة.

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