أوكرانيا: مقتل وإصابة 1627 طفلًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 01:04 م

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الخميس، مقتل 504 أطفال وإصابة 1123 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام - في بيان، نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم الأوكرانية - أنه حتى اليوم الموافق 14 سبتمبر، تأثر أكثر من 1627 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 504 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1123 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ487 حالة، وتليها خاركييف بـ300 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 124 حالة، موضحا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.