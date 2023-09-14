الاستخبارات العراقية: القبض على 7 إرهابيين في الأنبار ونينوي

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 01:02 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 7 متهمين بالارهاب في محافظتي الأنبار ونينوي الواقعة على بعد نحو 405 كيلومترات شمال العاصمة بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم الخميس عن المديرية قولها ـ في بيان لها - "إنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة بعمليات منفصلة تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على 7 متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الموصل والفلوجة وإحدى مناطق غربي محافظة نينوي الواقعة شمالي العراق".

وأشار البيان إلى تسليم المتهمين المعتقلين إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما حتى ينالوا جزاءهم العادل.

يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.

