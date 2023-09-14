محافظة الجيزة تضبط 3408 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين ومحال عامة

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعيه والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير 3408 مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد 2408 محضر شمل 888 محضر مخالفة لانتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 607 مخالفة لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و185 مخالفة توقف وغلق و١١٩ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و35مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و25 مخالفة لعدم وجود ميزان و620 مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 908 محاضر مخالفة، شملت 223 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و39 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و101 مخالفة لعدم وجود ترخيص و301 عدم وجود شهادة و170 مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 18 محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط 9طن مواد بلاستيك ومخلفات طبية خطرة يعاد تدويرها واستخدامها في تصنيع ادوات المائدة وضبط 18.5طن دقيق مدعم و503طن دقيق فاخر وطن أرز حر و٢٦ كرتونة زيت تمويني و103 كرتونة زيت حر داخل مخزن بدون ترخيص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية ، وضبط 103 طن لحوم مفرومة غير صالحة للأستهلاك الأدمي وضبط 6203 سجائر بأنواعها مجهولة المصدر و263 بطاقة تموينية بحوزة مخالفين بغرض استغلال الدعم و 12022لتر زيوت سيارات مغشوشه وضبط عدد 875لتر مياه غازية منتهية الصلاحية وغير مطابقه للمعايير الصحية.

وأكد محافظ الجيزة استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.