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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليونيسيف: أوضاع مأساوية لأطفال السودان جراء الحرب والنزوح

أطفال السودان
أطفال السودان
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قال صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف"، إن الأطفال في السودان يعانون من أوضاع مأساوية جراء استمرار الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث زادت معدلات النزوح، نتيجة القصف والدمار الذي طال بعض المدن والقرى.

 وكشفت "اليونيسيف" إن طفلًا من كل طفلين في السودان يعاني أوضاعًا إنسانية صعبة، معتبرة أن هذا الرقم يعد رقمًا مروعًا، إذ يعني أن 50 % من أطفال السودان يعانون من أزمات طاحنة.

وأفادت المنظمة، بأن أطفال السودان يحتاجون إلى دعم نفسي بسبب تأثرهم بالحرب التي تسببت في أزمات عدة لكثير من المدن السودانية.

جاء تقرير اليونيسيف بالتزامن مع ما تم إعلانه من بيانات عن منظمة "أطباء بلا حدود"، والتي أكدت أن النازحين في السودان يعانون من أوضاع مأساوية أجبرتهم على النزوح إلى مدن وقرى أخرى.

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