محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بإطسا ويوسف الصديق

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحتلها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على آخر الأعمال بها، ومعدلات التنفيذ تبعاً لملاحظات مسئولي دار الهندسة، ورصد أية ملاحظات لتلافيها بشكل عاجل، مع انتهاء العمل بعدد من المشروعات واقتراب دخولها الخدمة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس، ماهر سيد، والمهندس أحمد محمد عبد الغنى ممثلى شركة دار الهندسة المتابعة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة".

خلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، عدد المشروعات بكل قطاع من القطاعات، وما تم نهوه منها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع، للوقوف على مدى جاهزية هذه المشروعات للتسليم.

وأكد محافظ الفيوم، سرعة إنهاء الأعمال بمراكز الشباب التى تضم ملاعب، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، استعداداً لتسليمها فى أقرب وقت، وكذا تحديد الموقف التنفيذى للمجمعات الزراعية والخدمية، وإعداد تقرير مفصل بالملاحظات لتحديد الجاهز منها للاستلام، وكذا مراعاة الأعلى جاهزية للاستلام حتى يتم تجهيز الأثاث اللازم لها، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، مما يعود بالنفع علي المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم، بحضور مسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وممثلى القطاعات المعنية، لوضع آليات الإسراع في تسليم المشروعات التى تم انتهاء الأعمال بها، والاقتراب من دخولها الخدمة خلال الفترة القادمة.

كما ناقش محافظ الفيوم، مع مسئولى شركة دار الهندسة المتابعة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، الموقف التنفيذى للمنشآت الصحية بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وما تم رفع كفاءته منها، مشدداً على الانتهاء من الأعمال المتبقية بكافة المنشآت وتلافى الملاحظات لدخولها الخدمة.

وأكد المحافظ، مسئولى شركة دار الهندسة، بدراسة موقف تصميم كوبرى إسحق بمركز إطسا،وكوبرى الموالح بمركز يوسف الصديق، مع مسئولى الرى، والمعاينة على الطبيعة ووضع الحلول المناسبة للعمل على التصميم النهائى للكوبرى، وكذا مراجعة الطرق الداخلية بالقرى الجارى العمل بها وتحديث موقفها لعرضها فى لقاء الأسبوع القادم.