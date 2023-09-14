إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبدرشين

أصيب شخصان، اليوم الخميس، في مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهما بأحد الشوارع بمنطقة أبو رجوان بدائرة قسم شرطة البدرشين.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصابين بأحد الشوارع بمنطقة أبو رجوان بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة البدرشين قبلي إلى محل الواقعة وبالفحص تبين نشوب مشاجرة النارية بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، ونتج عن ذلك إصابة شخصين جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوة الأمنية من فرض السيطرة وضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.