الزمالك ينهى مع سموحة أزمة مستحقات صفقة شبانة المتأخرة

أنهت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني أزمة المستحقات المتأخرة لنادي سموحة مقابل قطع إعارة محمود شبانة مدافع الفريق وعودته للفريق الأبيض في النصف الثاني من الموسم الماضي، وتبلغ قيمة المستحقات للفريق السكندري 3 ملايين جنيه .

وقام نادي الزمالك بإعارة حمدي علاء لاعب الفريق إلي سموحة مقابل 4 ملايين جنيه يتم خصم 3 ملايين جنيه منها الخاصة بصفقة شبانة ويحصل الزمالك على مليون جنيه، لتنتهى بذلك أزمة الزمالك وسموحة الخاصة بمحمود شبانة .

كان الزمالك قد أعلن في الأيام الماضية بيع محمود شبانة للاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي .

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية يوم السبت المقبل .

وتضم قائمة الزمالك للقاء أرتا سولار .

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

بينما يغيب محمد عواد وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة للإصابة .