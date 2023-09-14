الإفراج عن 276 ألف طن أعلاف بإجمالي 116 مليون دولار خلال أسبوعين.. وحملات تفتيش مستمرة على المخازن والأسواق لضمان استقرار الأسعار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تم خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار .

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي، وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

من جانب آخر، تشن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات تفتيش فجائية على تصنيع وتداول الأعلاف للرقابة على المخازن ومصانع الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار في الأعلاف.

وتسحب الوزارة العينات من الخامات العلفية والأعلاف المصنعة لإجراء الفحوصات والإختبارات المعمليه اللازمه للتأكد من إنتاج أعلاف طبقاً للمواصفات القياسيه تحقق أعلى معدلات أداء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الوزارة حريصة على التأكد من أن مصانع الأعلاف تقوم بالإجراءات النظاميه فى إنتاج الأعلاف طبقاً للتسجيلات المعتمدة فى وزارة الزراعة وحصولها على تراخيص من قطاع تنمية الثروه الحيوانية والداجنة، والتأكيد على عدم حجب أو تخزين الخامات العلفية أو الأعلاف عن السوق المحلى بغرض زيادة الأسعار، وخاصة بعد كمية الإفراجات المتلاحقة من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف التي وفرتها الدوله المصرية للعمل على استقرار الأمن الغذائي في الدولة، مع استدامة المشروعات القومية التى أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

كانت لجنة مواصفات الاعلاف بالمركز الاقليمي للأغذية والاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية، أقرت في اجتماعها الاخير اثنين من خامات الاعلاف، وإضافة علفية جديدة .

وقال الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف، أن ذلك يأتي في اطار التيسير على المتعاملين، وإجراءات عمليات التسجيل، وبذل الجهود لوضع مواصفات لخامات جديدة لاعلاف بديلة لسد الفجوة التي نشأت عن الأزمة فضلا عن اعتماد اضافات وخامات جديدة للأعلاف، ذات قيمة تغذوية عالية، كذلك تساهم في سد الفجوة في انتاج الأعلاف، وارتفاع اسعارها عالميا، لدعم قطاع الانتاج الحيواني.

وأشار العكازي، الى ان الخامات التي تم اعتمادها مؤخرا هي: الأزولا ومخلفات استخلاص العطور من النارنج, فضلا عن مستخلص الاسبيرولينا، لافتا الى ان ذلك يأتي وفقا للقرارات ولوائح منظمة، لعمليات تنظيم الاعلاف و صناعتها و تداولها و الرقابة عليها.

وأوضح مدير المركز، أن تداول أي خامة بالبيع والشراء لا يكون صحيحا الا بعد وضع مواصفة قياسية تضع توصيفا للخامة و تركيبها الكيماوي وقيمتها الغذائية والحدود القصوي من المواد الضارة وغير المرغوب فيها ومحاذير استخدامها لغير الغرض او الحيوان او الطائر المستهدف، مشيرا الى ان لجنة المواصفات تتولى البت والتوصية في التراكيب العلفية ومدي ملاءمتها للحيوان او الطائر او السمكة المستهدفة بما يعرف باستمارة تسجيل الاعلاف والتي تشمل التركيب الكامل والجرعة او نسبة الاضافة والمرحلة العمرية للكائن المستهدف لتغطي احتياجاته من مواد الغذاء وكذلك طبيعة المنتج سعة العبوات ومعايير مراقبة الجودة.