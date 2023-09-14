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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هيئة الكفاءة والجودة: القطاع السكنى الأكثر استهلاكا للطاقة

د.سهام توفيق
د.سهام توفيق
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قالت المهندسة سهام توفيق مدير، رئيس وحدة كفاءة الطاقة بالهيئة المصرية للكفاءة والجودة، إن وحدة كفاءة الطاقة تعد المرجع المعتمد المنوط به القيام بانشطة المواصفات والجودة والمعاينات الصناعية بالدولة وذلك من اجل حماية المستهلك والبيئة، والخوض في التنافس مع الاسواق العالمية.

 

واوضحت توفيق اثناء كلمتها باحتفالية الوزارة في اباليوم العالمى للاوزون، اليوم الخميس، أن القطاع السكنى  يحتل المرتبه الاكبر في استهلاك الطاقة بالبلاد، حيث ان “التكييف” يستهلك اكثر نسب استهلاك طاقة بمصر وذلك خلال موسم الصيف، مشيرة الى ان هناك ١٤ منتج بالبلاد حصل على منتج له كفاءة الطاقة.

 

واكدت توفيق، الى ان  جهاز شئون البيئة، قدم الى الهيئة المصرية للكفاءة والجودة دعم فنى ومالى، من اجل تطبيق الاشتراطات البيئة بالبلاد

 

وتشارك مصر ممثلة في وزارة البيئة العالم  في الاحتفال باليوم العالمى للاوزون، وذلك تحت شعار" برتوكول مونتريال واصلاح طبقة الاوزون والحد من تغير المناخ".

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التكييف الكفاءة والجودة الطاقة
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