في أول ليلة عرض.. فيلم "فوي فوي فوي" يحقق 482 ألف جنيه

تصدر فيلم "فوي فوي فوي" شباك التذاكر في أول ليلة عرض له أمس بأحد المولات التجارية بالقاهرة، محققًا 482 ألف جنيه، بحضور صناع وأبطال العمل ويعد هذا العمل آخر أفلام الموسم الصيفي.

يناقش فيلم "فوي فوي فوي" قصة الشاب "حسن" الشخصية التي يجسدها الفنان محمد فراج والذي يسعى إلى السفر خارج البلاد نظرًا لحالته المادية الصعبة التي يمر بها، وينضم إلى فريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، متظاهرًا بأنه ضعيف البصر ويلتقي بالعديد من الشخصيات أبرزها فتاة تهتم بالكتابة عن هذا الفريق تتمتع بالشخصية الجذابة والبساطة.

تتوالى أحداث العمل في الإطار التشويقي حول اهتمام الشاب بهذه الفتاة اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

والجدير بالذكر أن فيلم "فوي فوي فوي" يشارك في بطولته محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، الفيلم من تأليف وتحت قيادة عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.