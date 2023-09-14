بالفيديو.. عرض كائنات فضائية في الكونجرس المكسيكي

عقد الكونجرس المكسيكي، جلسة تاريخية للاستماع لشهادات بشأن وجود بقايا كائنات فضائية، قدّمها باحثون من المكسيك أمريكا واليابان والبرازيل.

وعُقدت الجلسة، التي لم يسبق لها مثيل، بعد شهرين من جلسة مماثلة أمام الكونجرس الأمريكي، قال فيها ضابط سابق في مخابرات القوات الجوية الأمريكية إن واشنطن ربما كانت على علم بنشاط "غير بشري" منذ الثلاثينيات.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، "قدّم الصحافي المكسيكي خوسيه خايمي موسان، صندوقين يحتويان على مومياوات مفترضة، تم العثور عليها في بيرو، ويعتبرها هو وآخرون كائنات غير بشرية"، وهو ما أثار حالة من الذعر بين أعضاء الكونجرس المكسيكي.

وقال موسان: "إذا كان الحمض النووي يُظهر لنا أنهم كائنات غير بشرية، وأنه لا يوجد شيء يشبه هذا في العالم، فيجب أن نأخذ الأمر على هذا النحو".

وبحسب الوكالة الأمريكية "يعود تاريخ الجثث المجففة على ما يبدو إلى عام 2017، وتم العثور عليها في أعماق الأرض في صحراء نازكا الساحلية الرملية في بيرو".

وأوضح عضو الكونجرس المكسيكي سيرجيو جوتيريز لونا، أن الكونجرس لم يتخذ موقفًا بشأن الأطروحات المقدمة خلال الجلسة، والتي استمرت أكثر من 3 ساعات.

وشدد جوتيريز لونا على أهمية الاستماع إلى "جميع الأصوات، وجميع الآراء"، وقال إنه من الإيجابي أن يكون هناك حوار شفاف حول مسألة الكائنات الفضائية.