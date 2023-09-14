محافظ قنا يطمئن على تطبيق إجراءات السلامة والأمان بمحطة وقود المعنا

أجري اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية بمحطة وقود المعنا والتي شهدت حريقا بها في شهر يونيو الماضي، للإطمئنان علي تطبيق إجراءات السلامة والأمان بالمحطة، ومدي استيفائها لإشتراطات الحماية المدنية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و المقدم محمد ياسين وكيل إدارة الحماية المدنية، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين ، و أحمد جابر وكيل وزارة القوي العاملة .

استمع محافظ قنا إلي شرح تفصيلي من وكيل إدارة الحماية المدنية، حول إجراءات الحماية التي تم تنفيذها بالمحطة، والتي شملت تزويد المحطة بخزانات مياه ورغاوي ، وحنفيات وخراطيم إطفاء ، بالإضافة إلي طفايات الحريق المتنقلة.

وأوضح المحافظ أن الحماية المدنية قامت بتدريب العاملين بالمحطة علي كيفة استخدام معدات الإطفاء ، وطرق التعامل مع الحرائق حال حدوثها، مشيرا إلي أنه تم إجراء تجربة عملية لإختبار قدرات العاملين علي التعامل مع معدات الإطفاء في الحالات الطارئة ، وكذلك إختبار جودة وصلاحية المعدات .

وشدد محافظ قنا علي ضرورة تعميم مثل هذه الإجراءات بجميع محطات الوقود علي مستوي المحافظة ، و كذلك كافة المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، لضمان سلامة المنشأة والحفاظ علي حياة العاملين بها، موجها باستمرار التفتيش علي تلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أننا حريصون علي توفير أقصي درجات الحماية والأمان سواء للعاملين بتلك المنشآت أو المواطنين المتواجدين في محيطها.