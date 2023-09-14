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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

البيئة: بداية من عام 2000 بدأت تتغير السياسة والتكنولوجيا لحماية الأوزون

رئيس وحدة الاوزون
رئيس وحدة الاوزون
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صرح دكتور عزت  لويس رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، بأن المواد التى تضر الأوزون تستخدم في استخدامات كثيرة مثل التبريد الصناعي، وحفظ الأطعمة، والتكييف، لذلك سعت الوزارة إلى تقديم المنح إلى المصانع لتوفيق أوضاعها وحماية طبقة الأوزون.

وأوضح لويس أثناء كلمته باحتفالية الوزارة في الاحتفال باليوم العالمى للأوزون، اليوم الخميس، أن الفترة من 1985 و2000 كان لا يوجد اهتمام كبير بالأوزون والمناخ، ولكن من 2000 وحتى 2020 بدأت التكنولوجيا تتغير ويتصاعد لها مواصفات كثيرة، تعمل على حماية طبقة الأوزون، والحفاظ على درجة حرارة الأرض، منوها وحتى 2023 نسعى للتخلص من الغازات الانتقالية التى تعمل على استنفاد الأوزون.

وتشارك وزارة البيئة حاليا متمثلة في حمهوربة مصر العربية العالم في الاحتفال باليوم العالمى للأوزون، وذلك تحت شعار “بروتوكول مونتريال وإصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ”.

 

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لويس الاوزون التبريد
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