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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة بنها تشارك فى برنامج المرأة تقود للتنفيذيات بالأكاديمية الوطنية للتدريب

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شاركت جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة فى فعاليات تدريب الدفعة الأولى لـ 3 محافظات ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وضم وفد الجامعة كل من الدكتورة هبة عكاشة أستاذ مساعد بقسم طباعة المنسوجات ، والدكتورة مروة ياسين مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية ، والدكتورة نرمين أبو الخير مدير عام الشئون الإدارية بالجامعة ، والأستاذة انچى يوسف مدير إدارة خدمة المواطنين بمكتب رئيس الجامعة,

واكد "الجيزاوى" أهمية البرنامج الذي يهدف بشكل رئيسي للاستثمار في قدرات المرأة المصرية عن طريق تطوير وتنمية مهاراتها مع منحها فرص حقيقية للمشاركة الفعالة في المجتمع.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أعلنت عن بدء مرحلة جديدة من جهود "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" بانطلاق فعاليات تدريب الدفعة الأولى لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الأكاديمية الوطنية للتدريب القاهرة والجيزة والقليوبية مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ناصر الجيزاوي
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