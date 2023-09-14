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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سائق يقود سيارة نقل جماعي دون ترخيص ولوحات معدنية بمصر الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات تداول منشور عبر " فيس بوك " لسيارة نقل جماعى بدون لوحة معدنية خلفية وضبط قائدها بدائرة قسم شرطة مصرالجديدة. 

تعود الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لسيارة نقل جماعى حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصرالجديدة بدون اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة، وبالفحص أمكن تحديد السيارة وقائدها (سائق بإحدى شركات النقل الجماعى- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول) لقيادته السيارة بدون رخصة تسيير وبدون لوحة معدنية خلفية، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

أجهزة الأمن بالقاهرة نقل جماعي لوحة معدنية دائرة قسم شرطة مصرالجديدة
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