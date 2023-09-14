ضبط سائق يقود سيارة نقل جماعي دون ترخيص ولوحات معدنية بمصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات تداول منشور عبر " فيس بوك " لسيارة نقل جماعى بدون لوحة معدنية خلفية وضبط قائدها بدائرة قسم شرطة مصرالجديدة.

تعود الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لسيارة نقل جماعى حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصرالجديدة بدون اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة، وبالفحص أمكن تحديد السيارة وقائدها (سائق بإحدى شركات النقل الجماعى- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول) لقيادته السيارة بدون رخصة تسيير وبدون لوحة معدنية خلفية، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



