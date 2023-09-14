الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة وغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا، ونقلا عن فضائية "القاهرة الإخبارية".

واقتحمت تلك القوات صباحًا، مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت المحرر مصطفى حماد، والمحرر صامد العتيق، وحبشي دعامسة، ومحمد الأمير.

فيما اعتقل مجدي زعاقيق، وبهاء مقبل من بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقل مهند الخربثاوي من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق منها بلدة بيتا في نابلس، وسط مواجهات واشتباكات مسلحة، ومداهمة عشرات المنازل.

وأصيب العديد من المواطنين بالاختناق خلال تلك المواجهات.