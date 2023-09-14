"البيئة" تفتتح فعالية احتفال مصر باليوم العالمي للأوزون

افتتح الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، منذ قليل، فعاليات مشاركة مصر للعالم في الاحتفال باليوم العالمى للأوزون، وذلك تحت شعار "بروتوكول مونتريال وإصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ"، بمشاركة الدكتور باسم جميل مدير برنامج بروتوكول مونتريال، ومندوبين من وزارتى التجارة والصناعة، والهيئة المصرية للكفاءة والطاقة.

وأوضح لويس، أثناء كلمته باحتفالية الوزارة في الاحتفال باليوم العالمى للأوزون، اليوم الخميس، أن الدول النامية تعد ضحايا كوارث تغير المناخ، وذلك لأننا لا ننتج ولا نصنع التكنولوجيا التى تعمل على تغير المناخ، ولكن نستوردها، ونحن أكثر المتضررين منها.

وأشار إلى أن جمهورية مصر العربيه مثلها مثل جميع دول العالم لها التزام وطنى وعالمى، نحو عدم استخدام المواد المضرة لطبقة الأوزون، والمواد التى تسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض؛ لذلك على الدول الكبرى الالتزام بوعودها في تمويل الدول النامية.