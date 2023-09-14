تخفيضات تصل إلى 20% في معرض "أهلا مدارس" بطور سيناء

أعلن محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، بدء العمل بمعرض “أهلاً مدارس” لعام ٢٠٢٣ اعتبارا من اليوم الخميس بمدينة طور سيناء، شارع مركز شباب الطور، أمام مسجد المنشية، وذلك بتخفيضات من 15% إلى 20% ويستمر العمل بالمعرض حتي بعد بدء الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد؛ وذلك لتوفير المنتجات لجميع طلبة المدارس من أدوات مكتبية وشنط ومستلزمات دراسية و ايضا منتجات جلدية.

وكان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قد افتتح مساء أمس الأربعاء، معرض" أهلا مدارس"، بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ، والمعرض تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بغرض توفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

ووجه المحافظ بضرورة التوسع في إقامة تلك المعارض بجميع مدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما شدد علي ضرورة متابعة توفر تلك السلع بنفس الاسعار طوال أيام المعرض بنسب تخفيض تتراوح ما بين 25 الي 30 % للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة السيناوية، وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.

ويشار إلى أن المعرض تنظيم محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية

وشهد الافتتاح مع محافظ جنوب سيناء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمحاسب ابراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

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