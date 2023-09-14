إزالة التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة بمراكز ومدن أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالتين تعدى على أملاك الدولة بقرية الرمادى بحرى بإجمالى مساحة 2900 م2، بالإضافة إلى متابعة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة سيد مدنى بتنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لتعديات فى المهد على أملاك الدولة ومخالفات مبانى بمنطقة المحمودية وشارع المطار، وذلك بإجمالى مساحة 330 م2، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة ورفع كافة التعديات والإشغالات للإرتقاء بالمستوى الحضارى بمختلف المراكز والمدن.

ومن جانبه، صرح سيد مدنى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان جار تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع قوات الأمن وباقى الجهات المعنية وبإشراف من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء من أجل التصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات والإشغالات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وأشار إلى أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إصلاح كابل الكهرباء وإجراء الصيانة اللازمة لدعم منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرى وادى كركر .

كما أوضح سيد مدنى بأن تم مواصلة أعمال الكنس ورفع تراكمات ومخلفات القمامة والأتربة ، علاوة على تأمين ورفع كفاءة أعمدة الكهرباء واللافتات المرورية المضيئة بمختلف الشوارع والميادين بنطاق حى جنوب .

ولفت إلى قيام رئيس قرية غرب أسوان بالمتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات إنشاء محطات وخطوط وشبكات الصرف الصحى بالقرية وتوابعها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ).

IMG-20230914-WA0009

IMG-20230914-WA0008

IMG-20230914-WA0007

IMG-20230914-WA0006

IMG-20230914-WA0004

IMG-20230914-WA0005

IMG-20230914-WA0003

IMG-20230914-WA0002

IMG-20230914-WA0001