الليلة.. عرض الحلقات الأخيرة من "سفاح الجيزة"

ينتظر الجمهور عرض الحلقتين ٧ و٨ الأخيرة من مسلسل "سفاح الجيزة" عبر إحدى المنصات الإلكترونية الليلة.

العمل يجسد قصة «قذافى فراج» الشهير بسفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى، ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجها حكما بالإعدام الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

يذكر أن «سفاح الجيزة» بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف انجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب.