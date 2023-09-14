ads
الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هزة ارتدادية فى إقليم تارودانت فى المغرب والأهالى يخرجون للشوارع

زلزال
زلزال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 ضربت، صباح الخميس، هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر وسط المغرب شعر بها سكان منطقة تارودانت خلال ساعات الليل مما جعل المواطنين يغادرون منازلهم ويخرجون الى الشوارع، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز".

وكان الزلزال الكبير في إقليم الحوز في المغرب، قد وقع في الساعات الأولى فجر يوم السبت الماضي وكانت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في انهيار الكثير من المنازل وتضرر غيرها الكثير في الأقاليم المغربية.

وتعاني فرق الإنقاذ من صعوبة التوصل للأحياء تحت الأنقاض بسبب الطبيعة الجبلية لمنطقة بؤرة الزلزال في إقليم الحوز، والتي زاد من صعوبتها أن المنازل فيها مبنية بالطوب اللبن مما ساعد على انهيارها بالكامل.

هزة أرضية ارتدادية إقليم تارودانت المغرب بؤرة الزلزال إقليم الحوز
ads