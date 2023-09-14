هزة ارتدادية فى إقليم تارودانت فى المغرب والأهالى يخرجون للشوارع

ضربت، صباح الخميس، هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر وسط المغرب شعر بها سكان منطقة تارودانت خلال ساعات الليل مما جعل المواطنين يغادرون منازلهم ويخرجون الى الشوارع، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز".

وكان الزلزال الكبير في إقليم الحوز في المغرب، قد وقع في الساعات الأولى فجر يوم السبت الماضي وكانت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في انهيار الكثير من المنازل وتضرر غيرها الكثير في الأقاليم المغربية.

وتعاني فرق الإنقاذ من صعوبة التوصل للأحياء تحت الأنقاض بسبب الطبيعة الجبلية لمنطقة بؤرة الزلزال في إقليم الحوز، والتي زاد من صعوبتها أن المنازل فيها مبنية بالطوب اللبن مما ساعد على انهيارها بالكامل.