129 مليون جنيه.. بيت الروبي يحقق أعلى الإيرادات في السينما منذ عرضه

حقق فيلم "بيت الروبي" أعلى الإيرادات منذ عرضه في السينما ليصل الإجمالي 129 مليون جنيه، كما حصد ليلة أمس 101 ألف جنيه في آخر ليلة عرض، منذ طرحه يوم 21 يونيو.

تدور أحداث فيلم "بيت الروبي" في إطار كوميدي تشويقي بجانب طرح قضية مهمة تشغل الجمهور وهى مدة تأثير السوشيال ميديا على العلاقات الأسرية، وتنشأ أزمة كبيرة بين الزوجين الفنان "كريم عبد العزيز" والفنانة "نور" جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع و تخطي أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

يشارك في فيلم "بيت الروبي" كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن وشهرته "توتا"، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.