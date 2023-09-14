ads
الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

خمس طائرات إغاثة إماراتية تصل بنغازي لدعم الشعب الليبي جراء الفيضانات

مساعدات إغاثية اماراتية
مساعدات إغاثية اماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي خمس طائرات إماراتية تحمل على متنها ثلاثة فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته دولة الإمارات لإغاثة الشعب الليبي الشقيق جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة آخرين.
ويأتي تسيير الجسر الجوي والذي بلغ حتى الآن 8 طائرات - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم /الخميس/ في إطار استجابة دولة الإمارات لدعم الشعب الليبي، والمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه ليبيا جراء ما خلفه الإعصار “دانيال” وتسبب بسيول وفيضانات راح ضحيتها آلاف القتلى والمفقودين، وأدى لدمار كبير في عدد من المناطق في شرق ليبيا.

وبلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهاهم 63 فردًا مزودين بالآليات والمعدات والأجهزة اللازمة.

كما بلغ مجموع المواد الإغاثية والطبية التي نقلتها الطائرات من الإمارات إلى ليبيا 200 طن.
 

ليبيا الامارات مطار بنينا بنغازي
ads