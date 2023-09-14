خمس طائرات إغاثة إماراتية تصل بنغازي لدعم الشعب الليبي جراء الفيضانات

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 11:01 ص

وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي خمس طائرات إماراتية تحمل على متنها ثلاثة فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته دولة الإمارات لإغاثة الشعب الليبي الشقيق جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة آخرين.

ويأتي تسيير الجسر الجوي والذي بلغ حتى الآن 8 طائرات - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم /الخميس/ في إطار استجابة دولة الإمارات لدعم الشعب الليبي، والمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه ليبيا جراء ما خلفه الإعصار “دانيال” وتسبب بسيول وفيضانات راح ضحيتها آلاف القتلى والمفقودين، وأدى لدمار كبير في عدد من المناطق في شرق ليبيا.

وبلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهاهم 63 فردًا مزودين بالآليات والمعدات والأجهزة اللازمة.

كما بلغ مجموع المواد الإغاثية والطبية التي نقلتها الطائرات من الإمارات إلى ليبيا 200 طن.

