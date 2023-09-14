الإفراج عن موظف في السفارة الفرنسية بالنيجر

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 11:02 ص

أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن السلطات الحاكمة في النيجر أطلقت سراح موظف في السفارة الفرنسية، كان معتقلًا منذ أيام.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر إنه تم "إطلاق سراح ستيفان جوليان"، الذي اعتقلته السلطات هناك منذ 8 سبتمبر، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت الخارجية أعلنت الثلاثاء توقيف جوليان ودعت إلى "الإفراج الفوري" عنه، من غير أن توضح ظروف توقيفه.

وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، الخميس، أنه تم إطلاق سراح جوليان، مساء الأربعاء.

وجوليان هو ممثل لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة والقنصليات الفرنسية في النيجر.

وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورًا سريعًا بعد انقلاب 26 يوليو، الذي أطاح الرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم.

ووقفت باريس، التي تنشر حوالى 1500 جندي في النيجر في إطار حربها الأوسع ضد المتطرفين في منطقة الساحل، إلى جانب بازوم، واعتبرت أن السلطات العسكرية التي انبثقت عن الانقلاب "غير شرعية".