وزير الخارجية الأمريكي يحدد أهداف بلاده الاستراتيجية الرئيسية في أوكرانيا

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 11:01 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هدف بلاده في أوكرانيا هو منع روسيا من تحقيق نجاح استراتيجي في عدوانها، وكذلك ضمان الازدهار الاقتصادي والعسكري والديمقراطي للدولة الأوكرانية في المستقبل.

ونقلت الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس عن بلينكن قوله - في مقابلة صحفية - "الهدف النهائي، في الواقع، ذو شقين؛ الأول، بالطبع، هو حرمان روسيا من أي نوع من النجاح الاستراتيجي في أوكرانيا، لأننا إذا لم نفعل ذلك كما قلت فستكون دعوة مفتوحة للمعتدين في كل مكان".

وفي هذا الصدد، أكد بلينكن أن موسكو قد فشلت بالفعل في جهودها الرامية لمحو أوكرانيا من الخريطة وإنهاء هويتها كدولة مستقلة وضمها إلى روسيا، قائلا: لذا، فإن تحديد الخطوط الدقيقة هو أمر متروك بشكل أساسي للأوكرانيين، الذين يواصلون هجومهم المضاد.

وتابع قائلا: "نريد أن نقف معهم لتعظيم قدرتهم على استعادة الأراضي المتبقية التي استولت عليها روسيا"، مضيفا أن روسيا لا تزال تسيطر على نحو 17% من أراضي أوكرانيا".

بالإضافة إلى ذلك لا تريد الولايات المتحدة أن تبقى أوكرانيا على قيد الحياة فحسب، بل تريد أن تزدهر أيضا، وتحقيقا لهذه الغاية، تواصل الولايات المتحدة دعم البلاد اقتصاديا ودعم ظهورها الديمقراطي.

وفي هذا السياق.. أوضح بلينكن أن الهدف هو "التأكد من أن أوكرانيا قادرة على الوقوف على قدميها"، مشددا على أن أوكرانيا يجب أن تصل إلى نقطة يمكنها فيها الوقوف بثبات على قدميها عسكريا واقتصاديا وديمقراطيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد زار أوكرانيا لمدة يومين الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين وقادة المجتمع المدني.

