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الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 18 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 685 شاحنة و 495 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 322 شاحنة و 445 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع ، 363 شاحنة  و 50 سيارة . 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال السفينة دليلة  بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس،  فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و 200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ،  سينا وايلة . كما يستعد  ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALENA وعلى متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة . بينما تغادر السفينة AMBER-M  وعلي متنها 6000 طن دقيق تصدير الي بورسودان .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكب بموانيها . 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري
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