انطلاق الصالون البرلماني الأول لأعضاء "الشباب والشيوخ" في محافظة دمياط

انطلقت فاعليات الصالون البرلماني الأول في محافظة دمياط لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بمركز شباب ميت الخولي، حيث شارك مركز شباب كفر الشناوي " ادارة فارسكور "، تنفيذ الصالون البرلمانى لأعضاء برلمان الشباب والطلائع المقام بمركز شباب ميت الخولى بحضور مديرى ادارة البرلمان والتعليم للمدنى وادارة الزرقا و أعضاء مجلس النواب والكوادر البرلمانيه وأعضاء محاكاة مجلسى النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة.

وجدير بالذكر أن الصالون البرلماني دار حول عدد من المحاور الاستراتيجية أبرزها: أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية في تنمية المجتمع، المبادرات الرئاسية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل نطاق المحافظة، وكذا المشروعات الخدمية والإنشائية داخل دمياط، تفعيل المشاركة الشبابية في الحياة البرلمانية، دور المرأه في النهوض بالمجتمع، الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب و تعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة، والتواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل، تعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.

ويأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

IMG-20230914-WA0016

IMG-20230914-WA0015

IMG-20230914-WA0020

IMG-20230914-WA0010