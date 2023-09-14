التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل شاب على يد زوجته بالمرج

كشفت التحريات فى واقعة قتل سيدة لزوجها بـ5 طعنات بمنطقة المرج على عدم تورط شقيقها فى الواقعة .

وأضات التحريات، أن المتهمة عقب ارتكاب الجريمة تواصلت مع أخيها المقيم بمحافظة أسيوط ، وأخبرته بقتلها زوجها وطلبت منه مساعدتها فى التخلص من الجثة ولكنه رفض فطلبت منه ألف جنيه وإعطاءها لها.

وتابعت التحريات ان شقيق الضحية اكتشف الجريمة بعدما قامت المتهمة بحمل جثة الزوج والقتها أسفل سلم العقار المقيمين به حيث تصادف نزول شقيقه ووجد جثة أخيه فتوجه لمفتش الصحة والذى أبلغ الشرطة بعد عثوره على عدد كبير من الطعنات بجسد الضحية فألقت القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الجريمة.

وكانت أدلت المتهمة بقتل زوجها بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية بعد القبض عليها .

وقالت المتهمة أنها اقدمت على قتله بعد معرفتها بوجود علاقة بينه وبين أحد السيدات وقيامه بشراء شقة لها .

وأضافت المتهمة أن زوجها القتيل قام بشراء شقة لتلك السيدة بالإضافة إلي عدم انفاقه عليها ولا على أولاده ، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينهما فأحضرت كوريك خشبى وتعدت عليه فحاول التهجم عليها ثم أجهزت عليه بطعنات سكين وحملت الجثة حتى مدخل العقار، ثم اتصلت بشقيقها لمساعدتها فى التخلص من الجثة لكنه رفض .

وتابعت المتهمة أنها أتفقت مع أخيها على أعطائها ألف جنيه، وتقابلوا بمنطقة مؤسسة الذكاة واعطائها المبلغ لكنه لم يشارك معها فى الجريمة.



تلقى قسم شرطة المرج بلاغ من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب مقتولًا داخل شقته، مصاب ب5 طعنات متفرقه بالجسد بـ «السكين» فأنهت بحياته في الحال، علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث, تبين بالعثور علي جثة شاب ضعيف البصر ، يبلغ 39 عاماً، مصاب بـ 5 طعنات بالجسد،ومن خلال التحريات تبين بأن مرتكب الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة.