"تنمية الصادرات" يكشف حقيقة تلقيه عرضا خليجيا لشراء حصة بالبنك

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن وجود اهتمام خليجي بالاستحواذ على حصة من المصرف.

وقال البنك في بيان له مرسل للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن الأخبار المتداولة بشأن وجود اهتمام خليجي بالاستحواذ على حصة من البنك ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن المصرف لم يرد له أي تفاصيل بخصوص الخبر.

وقرر أحمد محمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، في وقت سابقة تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق توفيق الأوضاع وتنفيذها حتى تمام الانتهاء من كل الإجراءات وتسجيلها وإشهارها خلال المدة المحددة، وكذلك للإشراف والمراجعة والمتابعة لكافة إجراءات توفيق الأوضاع خاصة النظام الأساس الجديد للبنك.

كما قرر رئيس مجلس إدارة البنك، بحسب بيان مرسل للبورصة، استمرار العمل بالبنك بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة المعمول بها بالبنك، بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023، بإلغاء بعض قوانين البنوك، وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري.