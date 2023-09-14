ads
الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"تنمية الصادرات" يكشف حقيقة تلقيه عرضا خليجيا لشراء حصة بالبنك

رئيس بنك تنمية الصادرات
رئيس بنك تنمية الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن وجود اهتمام خليجي بالاستحواذ على حصة من المصرف.

وقال البنك في بيان له مرسل للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن الأخبار المتداولة بشأن وجود اهتمام خليجي بالاستحواذ على حصة من البنك ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن المصرف لم يرد له أي تفاصيل بخصوص الخبر.

وقرر أحمد محمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، في وقت سابقة تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق توفيق الأوضاع وتنفيذها حتى تمام الانتهاء من كل الإجراءات وتسجيلها وإشهارها خلال المدة المحددة، وكذلك للإشراف والمراجعة والمتابعة لكافة إجراءات توفيق الأوضاع خاصة النظام الأساس الجديد للبنك.

كما قرر رئيس مجلس إدارة البنك، بحسب بيان مرسل للبورصة، استمرار العمل بالبنك بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة المعمول بها بالبنك، بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023، بإلغاء بعض قوانين البنوك، وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري.

الاستحواذ الصادرات البنك المصري لتنمية الصادرات تنمية الصادرات قانون البنك المركزى
ads