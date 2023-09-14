"الترجمة وعلم العروض" ضمن لقاءات أندية الأدب بثقافة أسيوط

شهد فرع ثقافة أسيوط خلال اليومين الماضيين، مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية، ضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة ملتقى أدبيا بعنوان "الترجمة الأدبية من وإلى العربية"، ضمن فعاليات نادي الأدب برئاسة الأديب د. سيد سليم.

وخلال الملتقى الذي أدارته الأديبة نهال النجار، تناول د. جابر عبد الغفار، مفهوم الترجمة موضحا أنها لا تتطلب فقط معرفة لغوية بل هي في حاجة أيضا إلى معرفة ثقافية، مقدما أمثلة من أهمها ترجمة "كليلة ودمنة"، "الالياذة"، و"ملحمة جلجامش" أقدم مخطوط مترجم في التاريخ.

كما تحدث عن دور بعض المترجمين الذين أثروا حركة الترجمة الأدبية منهم سامي الدروبي ومحمد عناني، مع التطبيق على بعض أجزاء من مسرحية "تاجر البندقية" لشكسببر.

واختتم اليوم بفتح باب المناقشة مع الحضور والتي كان لها عظيم الأثر في خلق لغة حوار بناءة وفاعلة، كمداخلة الأديب المسرحي درويش الأسيوطي، والشاعر صهيب شعبان، والشاعرة هند محسن.

وفي بيت ثقافة أبنوب نظم نادي الأدب لقاء بعنوان "مقدمة عن علم العروض" تحدث خلاله رئيس النادي د. عبد الهادي يونس، عن علم العروض، ودوره في صقل موهبة الشاعر والقدرة على قراءة الشعر بطريقة صحيحة، مقدما ورشة لتوضيح أهم قواعده، وبحور الشعر العربي.

واختتم اليوم بمناقشة عدد من القصص القصيرة للقاص صابر فتحي منها ثرثرة، قناع، وتجريد.

كما شهد نادي أدب بيت ثقافة القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط، لقاء للتعريف بالتقنيات الفنية للشعر، أعقبه مناقشة أعمال الأعضاء، بحضور نخبة من شعراء القوصية من أبرزهم د. إبراهيم فرغل، عبد الغني مسعود، وجيه سعداوي موجه أول المسرح والناقد حازم شلقامي.

وضمن الأنشطة المقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، نظمت مكتبة المنفلوطي العامة محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة" تحدث خلالها م. أحمد الكومي عن طرق التعامل مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة ومحاولة إدماجهم في المجتمع وتشجيعهم على إظهار مواهبهم وتنميتها.

وفي سياق متصل أقام بيت ثقافة صدفا محاضرة بعنوان "حقوق الطفل ورعايته"، قدم خلالها محمد أحمد، نبذة تعريفية عن حق الطفل في التعليم والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق وفقا للاتفاقيات الدولية.

بينما تحدث الشيخ محمد طلعت عن نشأة الرسول الكريم ومكانته العظيمة كونه سيد الخلق، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته مكتبة فزارة الثقافية، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف.

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