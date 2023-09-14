بالفيديو.. استمرار إحصاء ضحايا إعصار ليبيا

عرضت فضائية “يورو نيوز عربية”، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد مواصلة إحصاء ضحايا الفيضانات الكارثية في درنة.

وواصلت مدينة درنة المدمّرة في شرق ليبيا الأربعاء إحصاء ضحايا الفيضانات الكارثية التي يتوقع أن ترتفع حصيلتها أكثر بكثير من 15000 قتيل وفق ما أعلن حتى الآن، بينما بلغ عدد المشردين في المدينة أكثر من ثلاثين ألفا.

وتعهدت الأمم المتحدة تقديم عشرة ملايين دولار لدعم الناجين، وكانت تركيا ومصر والإمارات بين أول الدول التي هرعت لتقديم المساعدات، بينما لا يزال هناك عشرة آلاف شخص في عداد المفقودين، بحسب عاملي الإغاثة الدوليين.

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للمدينة بعد الفيضانات، أحياء بكاملها وقد غمرتها المياه قرب الساحل.