محاضرات لتعليم الطلاب الموهوبين اللغة المصرية القديمة بمتحف كفر الشيخ

شهد متحف كفر الشيخ، تنفيذ ورشة عمل للطلاب الموهوبين، لتعليم مبادئ أبجدية اللغة المصرية القديمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، والدكتور السيد البنا، مدير عام التسجيل والتوثيق بالدلتا.

جاء ذلك وفقاً لخطة النشاط الصيفي لمكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة والآثار، بمشاركة 20 طالباً وطالبة من طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية بمتحف كفرالشيخ.

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه يتم عقد المحاضرات، يوم من كل أسبوع خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023، ليستفيد الطلاب من ذوي الخبرة من المسئولين بالمتحف، وما يضمه المتحف من قطع أثرية تعود لعدد من العصور القديمة، الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

وأضاف عبد الله، أنه يتوجه بالشكر لكل المسئولين بالمتحف عما يقدمونه من دعم ومعلومات وتعليم للطلاب، والاهتمام بالطلاب بجميع المراحل التعليمية أثناء الزيارات، للمتحف.

كما شارك بالندوة محمد الدفراوى، موجه عام التربية الاجتماعي، ومحمد زكى حلمى، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، ومحمد خالد عبدربه، وأسامة السعيد، عضو توجيه التربية الاجتماعية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

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