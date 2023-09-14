تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

القاهرة.. يعقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات بقصر التحرير مع وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، تتناول العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، على أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

فيينا.. يفتتح رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، أعمال منتدى براغ لعام 2023 الذي يناقش الأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من خلال دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل وتستمر أعماله يومين.

القاهرة.. صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 31 أغسطس 2023، على أن يتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

الإسكندرية.. تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات، احتفالية ختام الموسم الثقافي والفني للطفل والنشء بمقرها بقصر الأميرة خديجة في منطقة حلوان، حيث سيتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، التي ستحتوي على فقرات من إلقاء الشعر والغناء والعزف المنفرد، بالإضافة إلى عرض العلوم وأعمال فنية مختلفة.