موديست: فضلت الأهلي على العروض التركية.. وجاهز للمشاركة في السوبر الإفريقي

أعرب الفرنسي أنتوني موديست، المنضم حديثا للنادي الأهلي، عن سعادته بالانتقال لفريقه الجديد، مؤكدا جاهزيته للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.

وقال أنتوني موديست - في حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي مساء الأربعاء - إنه اختار الانضمام للأهلي، رغم أنه كانت لديه عدة عروض أخرى من أندية تركية.

وأضاف: "أصدقائي أخبروني أن مصر بلد جميل للغاية، خاصة أنني لم أزورها من قبل، أنا هنا الآن لأستمتع في هذا البلد الرائع.. أتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل من الموسم الماضي، ولأن الفريق فاز بكل البطولات في العام الماضي، فبكل تأكيد سنحاول أن نفعل الشيء ذاته للمساهمة في كتابة التاريخ".

وتطرق موديست للحديث عن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائلا: "لقد سألني إن كنت مهتما بالمجيء إلى النادي الأهلي، وأكدت له على رغبتي في الانضمام للفريق وتسجيل العديد من الأهداف وحصد الألقاب".

وأشار موديست إلى أن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية للمرة التاسعة في ديسمبر المقبل لم تكن السبب الوحيد لارتدائه الفانلة الحمراء، مضيفا: "الأهلي نادٍ له تاريخ كبير، ويقولون دائما في أوروبا إنه النادي الذي يلي ريال مدريد، وإنه ريال مدريد إفريقيا، وهو شيء رائع بالنسبة لي أن أنضم للأهلي.. شاهدت عدة مباريات للفريق كان بها حماس كبير للجماهير، وهو ما ذكرني بمشواري مع فريق كولن الألماني، والنجاح الذي حققته معهم".

وتحدث موديست عن مدى جاهزيته لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالمملكة العربية السعودية، فقال: "أنا دائما جاهز ومستعد على الصعيد المهني، مستعد لهزيمة كل الفرق، فأنا أعلم أن اللعب للنادي الأهلي يعني شيئا واحدا فقط وهو الفوز بالمباريات".

وأوضح أنتوني أن أفضل تجربة أوروبية بالنسبة له كانت تجربته مع كولن الألماني، من حيث النجاح، حيث قضى هناك وقتا كبيرا ولديه ذكريات رائعة، لكن الآن يفكر في قصته الخاصة مع الأهلي.

وقال إن لاعبه المفضل عندما كان صغيرا في السن هو الإيفواري ديديه دروجبا، لكن الأفضل حاليا بالنسبة له هو مواطنه الفرنسي كيليان مبابي.

وأشار موديست إلى أن كرة القدم المصرية جذابة وشعبية، لذلك فإنه سعيد بوجوده هنا، ويعلم أن هناك جماهير رائعة يدعمون اللاعبين، والآن سيأتي دوره لإسعاد جماهير الأهلي التي لا تقبل الخسارة مثله تماما، خاصة أن الانتصارات في الأهلي هي المهمة، لذا سيلعب بحماس ويدافع عن قميص فريقه بأفضل أداء ممكن.

واختتم أنتوني موديست حديثه موجها رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "تحياتي لجماهير الأهلي، أنا سعيد وفخور جدا لأنني هنا، وسأرتدي هذا القميص الذي يعني لي الكثير، وسأحرص على تحقيق أكبر نجاح ممكن".