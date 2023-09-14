اليوم.. مباحثات مصرية فرنسية بالقاهرة لتعزيز العلاقات

تجرى وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الخميس، مباحثات مع كبار المسئولين المصريين تتناول العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وشهدت العلاقات "المصرية الفرنسية" زخمًا إيجابيًا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين متوقعًا تنامى حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة، نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة فى مصر والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.

كما تتسم العلاقات المصرية الفرنسية بالديناميكية، حيث شهد التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين.

وتنامى حجم التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال الفترة القادمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وخاصة مع بدء انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى بصفة عامة واقتصاد البلدين بصفة خاصة.