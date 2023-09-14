الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة توافق على بيع 25 مقاتلة من طراز إف-35 لكوريا الجنوبية

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 09:25 ص

وافقت الولايات المتحدة، على بيع كوريا الجنوبية مقاتلات (إف-35)، المتطورة في صفقة تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار، وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بين سول وبيونج يانج، وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس أنها أعطت الضوء الأخضر لبيع 25 طائرة حربية من هذا الطراز، إضافة إلى المحركات وتجهيزات مرتبطة بها.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، أن الصفقة "ستعزز قدرة جمهورية كوريا على التصدي لمخاطر حالية ومستقبلية من خلال توفير قدرات دفاعية ذات موثوقية لردع أي عدوان في المنطقة وضمان التوافق التشغيلي مع القوات الأمريكية".

وتابعت "الصفقة المقترحة لهذه المعدات والتجهيزات الداعمة لن تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"، وتشغل كوريا الجنوبية مقاتلات إف-35 منذ العام 2018، وتحصر الولايات المتحدة موافقتها على بيع المقاتلات بشركائها المقربين، وقد استبعدت تركيا من برنامج هذه المقاتلات بعد شرائها منظومة دفاع صاروخي من روسيا.

وتأتي الصفقة في خضم توترات متصاعدة مع كوريا الشمالية التي أطلقت أمس الأربعاء صاروخا بالستيا واحدا على الأقل، في الوقت الذي كان الزعيم كيم جونج-أون، يزور روسيا ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

وعززت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها في مجال الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، علما بأن سول وطوكيو غالبا ما كانت الخلافات تباعد بينهما قبل وصول يون سوك يول إلى سدة الرئاسة الكورية الجنوبية.

يذكر أنه وفي قمة عقدت أغسطس الماضي بمنتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي تعزيز التعاون المشترك في ملف كوريا الشمالية وغيرها من التحديات.

