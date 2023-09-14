تايوان: الصين أرسلت إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة 68 طائرة حربية و10 سفن حربية

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 09:26 ص

أعلنت تايوان، صباح اليوم الخميس، أن الصين أرسلت، خلال يوم واحد، إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة ما مجموعه 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، عن وزارة الدفاع التايوانية في بيان قولها إن: "68 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و10 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني تمّ رصدها حول تايوان" بين الأربعاء وصباح الخميس.

وكانت تايوان أعلنت في وقت سابق أنها رصدت حاملة طائرات صينية و39 مقاتلة على مقربة منها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تأكيد بكين تأهب قواتها مع عبور سفينتين حربيتين أمريكية وكندية مضيق تايوان.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 26 طائرة و13 سفينة حربية كانت تنشط في محيط الجزيرة، بينما تمّ رصد 13 طائرة إضافية، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة"، وعززوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.