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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الحكومة التونسية يناقش مع وزيرة البيئة برنامج التصرف فى النفايات

رئيس الحكومة التونسية
رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني
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ناقش رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني مساء بقصر الحكومة بالقصبة، مع وزيرة البيئة التونسية ليلى الشّيخاوي المهداوي، برنامج عمل الوزارة في مجال حماية المحيط، والتّصرف في النّفايات، والانتقال التّدريجي نحو تعظيمها.

وقدّمت الوزيرة بالمناسبة محاور الاستراتيجيّة الوطنيّة للانتقال الايكولوجي والاستراتيجيّة الوطنيّة للتّصرف الدّائري العامّ والقطاعي ومشروع مجلة البيئة، إضافة إلى المشاريع الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى خلال اللقاء تقديم آخر التّحضيرات للمؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتّكنولوجيا للحدّ من مخاطر الكوارث في ظلّ تسارع آثار التّغيرات المناخيّة، والّذي سينعقد في بداية أكتوبر القادم في تونس.

ونوّه رئيس الحكومة، بالمجهودات الّتي تبذلها الوزارة، داعيا في ذات السياق إلى التّسريع في تنفيذ الاستراتيجيّات المذكورة والّتي تمّت المصادقة عليها في مجالس وزاريّة سابقة.

تونس رئيس الحكومة التونسية أحمد الحش اني
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