بمشاركة 30 دولة.. شرم الشيخ تستضيف سباقًا دوليًا للدراجات

ترأٍس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الاجتماع التنسيقي الخاص بالسباق الدولي للدراجات "تور دي فرانس" بحضور اللواء احمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، ومدير المرور، وممثلي مرفق الإسعاف، وهيئة الطرق والمعنيين، وأعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات لإدارة الأنشطة الرياضية القائمين بتنظيم السباق .

وذلك بشأن التنسيق نحو إقامة سباق الدراجات الهوائية "تور دي فرانس" السباق الأهم والأعلى مشاهدة في العالم، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ مدينة السلام العالم في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح ممثلي الشركة المنظمة أن الفعالية عبارة عن 4 سباقات مسافة 170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة إلى شرم الشيخ.

الفعالية الثانية مسافة 96 كم سباق محترفين وهواة على طريق السلام بشرم الشيخ.

الثالثة لمسافة 40 كم على الطريق الدائري الأوسطي لكل الرياضيين.

الفعالية الرابعة 6 كم وهو سباق للعائلات من داخل شرم الشيخ.

يشار إلى إنه متوقع أن يشارك في السباق متسابقين من 30 دولة مختلفة بالإضافة لمشاركة عدد من سفراء الدول المشاركة، ويقام السباق برعاية محافظة جنوب سيناء، ووزارة الشباب والرياضة.