لأول مرة.. معرض للكتاب بشرم الشيخ احتفالا بنصر أكتوبر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وذلك للتحضير لإقامة معرض شرم الشيخ الأول للكتاب والذي يقام في مدينة شرم الشيخ في النصف الأول من أكتوبر من العام الجاري، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر.

يقام المعرض تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة .

وأكد بهي الدين خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء، أن المعرض يأتي ترسيخا لمبدأ العدالة الثقافية والحرص على تعزيز قيم الثقافة المصرية ونشر الوعي بأهمية الكتاب والقراءة.

حضر اللقاء أحمد فريج مدير ثقافة جنوب سيناء .

بطولة كأس العالم للقوة البدنية

كما التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تفاصيل إقامة بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثانية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 9 فبراير 2024 تحت رعاية محافظ جنوب سيناء.

يشار إلى أن مصر استضافت هذه البطولة في شهر مارس للعام الحالي ولاقت نجاحا كبيرا وحققت مصر الفوز بالمركز الأول بمشاركة 28 دولة.

وأكد رئيس الاتحاد أن الكثير من الدول المشاركة ترغب في إقامة هذه البطولة في نسختها الثانية بمدينة شرم الشيخ لما لها من سمعة جيدة تشيد بها جميع دول العالم وتمتعها بالطقس المعتدل الدافئ والطبيعة الساحرة الجميلة.

حضر اللقاء محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

374556284_705514711604060_5231214279870303250_n