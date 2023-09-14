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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«الدفاع الروسية» تعلن إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط الدفاعات الجوية لعدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيانات منفصلة لها، إنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين عند الساعة 00:10 من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وعند الساعة 00:30 و00:45 تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين.

وأكد حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز عدم وقوع أي دمار أو إصابات بشرية على الأرض جراء إسقاط الطائرتين المسيرتين الأولى والثانية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية.

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